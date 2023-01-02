США перебрасывают шесть истребителей на израильскую авиабазу

В понедельник, 2 января, Соединенные Штаты Америки перебросили на израильскую авиабазу Неватим шесть истребителей четвертого поколения F-15.

Об этом пишет Times of Israel.

Истребители были переброшены в рамках военной тактики, американские F-15 проведут совместные учения с израильскими F-35, а также самолетами-разведчиками Gulfstream G550. Учений стартуют на этой недели и во время них военные будут имитировать удары вглубь вражеской территории.

Развертывание Центральным командованием ВВС США (AFCENT) является частью доктрины под названием «гибкое боевое применение», в соответствии с которой самолеты рассредоточены на передовых оперативных позициях в странах-союзниках по всему миру, а не на традиционных основных зарубежных базах США.

Доктрина направлена ​​как на то, чтобы лишить силы противника возможности нанести ущерб ВВС США, так и на то, чтобы дать военным летчикам возможность более оперативно реагировать на события.

«Курсор» писал ранее, что в штате Техас (США) разбился при посадке истребитель типа F-35B, выполнявший тренировочный полет. Инцидент произошел на объединенной авиабазе Форт-Уэрт.

Еще мы писали, что авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.