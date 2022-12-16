В штате Техас (США) разбился при посадке истребитель типа F-35B, выполнявший тренировочный полет.

По данным СМИ, инцидент произошел на объединенной авиабазе Форт-Уэрт, он разбился об взлетно-посадочную полосу перед завершением снижения.

Пилоту удалось спастись методом катапультирования. Его состояние удовлетворительное. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что самолет еще не был передан правительству США.

«Курсор» писал ранее, что в россии* разбился военный вертолет армии рф. Экстренная посадка в аэропорту «Байкал» возле Улан-Удэ не спасла вертолет от взрыва при падении.

Ещё мы писали, что в 85 километрах от Сеула (Южная Корея), потерпел крушение истребитель KF-16-С (произведенный по лицензии американских F-16). Причины инцидента выясняются.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!