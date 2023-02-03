США призвали Израиль не допустить насилия во время Рамадана — СМИ

Во время визитов Салливана и Блинкена особое внимание было уделено тому, чтобы Иерусалим обеспечил порядок на Храмовой горе.

Высокопоставленные американские чиновники использовали свои визиты в Иерусалим в течение последних двух недель, чтобы призвать Израиль предпринять упреждающие шаги в ближайшие недели и гарантировать, что священный для мусульман месяц Рамадан не будет сопровождаться новым кровопролитием.

Об этом информирует The Times of Israel со ссылкой на двух американских и израильских чиновников.

Издание отмечает, что переговоры об усилиях по разрядке напряженности все еще находятся на ранней стадии. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, посетивший Израиль на прошлой неделе, и госсекретарь Энтони Блинкен, находившийся в столице на этой неделе, не обращались к Израилю с конкретными просьбами, сказал израильский чиновник.

Тем не менее высокопоставленные помощники Байдена дали понять, что этот вопрос беспокоит США, и спросили своих израильских коллег, что они намерены делать.

Американский чиновник сказал, что во время визитов Салливана и Блинкена особое внимание было уделено тому, чтобы израильские официальные лица подтвердили, что Израиль обеспечит соблюдение статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где во время Рамадана наблюдается рост числа палестинцев.

«Есть основания предполагать, что в этом году насилие будет сильнее, учитывая, что новое израильское правительство более смело в своих решениях, но премьер-министр Нетаниягу также заинтересован в сохранении спокойствия, чтобы он мог сосредоточиться на Иране и нормализации с Саудовской Аравией, и это повлияет на его расчеты», – сказал бывший американский чиновник, знакомый с вопросом.

Израильский чиновник сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу на обеих встречах заверил представителей США, что не допустит нарушений политики, согласно которой мусульманам разрешено молиться на Храмовой горе, а немусульмане могут посещать ее только в определенное время.

Ранее Курсор писал, что США планируют выступить против Израиля на встрече СБ ООН по Храмовой горе. Администрация президента США Джо Байдена планирует выступить против Израиля на дебатах в Совете Безопасности ООН против любых изменений в статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме.

Наша редакция писала, что палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке. ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».