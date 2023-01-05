США планируют выступить против Израиля на встрече СБ ООН по Храмовой горе

Администрация президента США Джо Байдена планирует выступить против Израиля на дебатах в Совете Безопасности ООН против любых изменений в статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме.

«Мы твердо выступаем за сохранение исторического статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия, отступающие от этого исторического статус-кво, неприемлемы», — заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Он пояснил, что администрация Байдена планировала озвучить эту точку зрения, выступая на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

«Мы будем готовы вновь изложить наши взгляды нашим коллегам по Совету Безопасности», — сказал он.

Ранее он заявил, что краткий 13-минутный визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира во вторник утром на Храмовую гору, также известную мусульманам как аль-Харам, аш-Шариф, неприемлем.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его правительство защищали Бен-Гвира, утверждая, что его визит, подчеркнувший суверенитет Израиля над этим местом, не был нарушением статус-кво, который разрешает посещение этого места, но запрещает еврейское богослужение.

Выступая в среду на ежегодной конференции Жаботинского, Нетаниягу сказал, что Израиль планирует твердо придерживаться своих принципов на международной арене.

«Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем с гордостью отстаивать наши интересы в Государстве Израиль и на Земле Израиль. Мы проведем ревизию во внешних отношениях: наш голос будет услышан в мире», — сказал премьер-министр.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил дебаты в Совете Безопасности как «нелепые и ненужные», объяснив, что они были запланированы «только потому, что ООН является искаженным и предвзятым органом, в котором Израиль подвергается дискриминации».

Он напомнил, что «посетил Храмовую гору в качестве министра внутренней безопасности, и завтра в ходе дебатов я снова заявлю, что посещение евреями Храмовой горы не является нарушением статус-кво». Он добавил, что «любой, кто говорит иначе, вводит [общественность] в заблуждение и подрывает безопасность и стабильность».

В среду Франция во второй раз осудила визит Бен-Гвира, объяснив это тем, что он ставит под сомнение приверженность Нетаньяху сохранению статус-кво на сайте.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал своему израильскому коллеге Эли Коэну, когда тот позвонил, чтобы поздравить его с назначением на пост министра иностранных дел, что визит Бен-Гвира был провокационным и неприемлемым. Коэн заверил его, что Израиль привержен свободе вероисповедания в Иерусалиме и что визит Бен-Гвира подпадает под требования договоренности о статус-кво.

Европейский Союз и Германия также высказались против визита.

Король Иордании Абдалла II, чье Хашимитское Королевство имеет особые опекунские отношения с Храмовой горой, в среду совершил короткую поездку в Объединенные Арабские Эмираты.

ОАЭ и Китай официально призвали к созыву СБ ООН из 15 членов. Однако США заблокировали любые действия против Израиля в Совете Безопасности. Это один из пяти постоянных членов СБ ООН с правом вето.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что Израиль очень серьезно отнесся к встрече СБ ООН, поскольку она касалась суверенитета еврейского государства над его столицей Иерусалимом.

Ранее Курсор писал, что Израиль пытается предотвратить экстренное заседание СБ ООН по Храмовой горе. Палестинцы хотят, чтобы СБ ООН, заседание которого ожидается завтра вечером, принял резолюцию или опубликовал заявление по этому вопросу.

Курсор писал, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору. Совет Безопасности ООН созовет заседание, чтобы обсудить визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, который вызвал шквал международного осуждения.

Курсор писал, что ПА обвиняет Израиль в попытке построить новый храм на Храмовой горе. ПА, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ выступили с осуждением визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Ранее Курсор писал, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

Наша редакция писала, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.