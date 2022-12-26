Палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке

ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».

Палестинцы выразили глубокую озабоченность по поводу соглашений, подписанных между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его крайне правыми партнерами по коалиции, особенно Итамаром Бен-Гвиром из «Оцма Иегудит» и Бецалелем Смотричем из Религиозно-сионистской партией.

Они предупредили, что политика нового правительства приведет к «взрыву», и призвали ПА и международное сообщество подготовиться к худшему сценарию. ПА призвала международное сообщество, администрацию США и ЕС увязать свои отношения с правительством Нетаниягу «в той мере, в какой оно привержено международному праву, решениям в области международной законности и принципам прав человека».

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что «с большой серьезностью» относится к сообщениям в израильских СМИ о «злополучных соглашениях Нетаниягу с его крайне правыми фашистскими партнерами по коалиции».

KAN News сообщило, что в рамках коалиционного соглашения с Религиозно-сионистской партией Нетаниягу согласился передать Смотричу значительный контроль над процессом утверждения строительства поселка. Сообщается, что Нетаниягу согласился передать власть над двумя ключевыми органами, ответственными за израильский контроль на территории Иудеи и Самарии, — Координатором деятельности правительства на территориях (COGAT) и гражданской администрацией — партии Смотрича.

Палестинцы опасаются, что этот шаг проложит новому правительству путь к распространению израильского закона на большую часть Иудеи и Самарии, особенно на зону C, которая полностью контролируется Израилем.

Кроме того, палестинцы обеспокоены настойчивым требованием Бен-Гвира включить в коалиционное соглашение пункт, предусматривающий смертную казнь осужденным террористам. Согласно заявлению фракции Бен-Гвира «Оцма Иегудит», было решено принять закон о смертной казни до принятия бюджета на 2023 год.

В заявлении министерства говорится, что соглашения позволят «аннексировать» Иудеи и Самарию и легализировать аванпосты поселенцев, а также предоставить Бен-Гвиру «лицензию на работу и продвижение смертной казни».

«Министерство иностранных дел предупредило об опасностях реализации этих договоренностей в отношении конфликта и всего региона, особенно последствий изменения статус-кво в Иерусалиме и его святынях, главным из которых является благословенная мечеть Аль-Акса», — говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что реакция израильской общины на коалиционные договоренности «не поднимается до уровня реальных рисков для ситуации в регионе». Президент ПА Махмуд Аббас заявил, что палестинцы будут противостоять политике Израиля с помощью «мирного сопротивления» и действий в международных судах и форумах.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.