США советуют Израилю притормозить судебную реформу — посол

По словам Тома Найдеса, Белый дом не будет диктовать Иерусалиму, как выбирать судей в Верховный суд, однако «демократические институты — это то, что связывает две страны».

Администрация президента США Джо Байдена посоветовала Израилю «нажать на тормоза», продвигая изменения в судебной системе.

Об этом в интервью CNN заявил посол Штатов в Израиле Том Найдес.

По его словам, США не будут диктовать Израилю, как выбирать судей в Верховный суд, однако «демократические институты — это то, что связывает две страны».

«Именно так мы защищаем Израиль в ООН, и именно так мы отстаиваем наши общие ценности», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Байден «очень заботится об Израиле».

«Как он однажды сказал? Вам не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. Вот как он себя ведет», — сказал посол.

Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.