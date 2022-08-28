Стал известен заказчик израильских самолетов-шпионов

Компания Israel Aerospace Industries подписала контракты с Италией на сумму около 550 миллионов долларов на продажу еще двух самолетов-разведчиков раннего предупреждения, а также на услуги поддержки и наземной логистики для итальянских ВВС. В сделках, что подтверждены документально, речь идет в общей сложности о четырех самолетах специального назначения, которые IAI поставит итальянцам.

Об этом пишет «Haaretz».

Примечательно, что только сейчас стало известно, кому предназначены эти самолеты. В июле этого года IAI объявила о заключении контракта на сумму более 200 миллионов долларов на то, что она назвала поставкой самолетов специального назначения в европейскую страну-члена НАТО, но не уточнила, в какую именно страну. Дело в том, что IAI по-прежнему отказывается «обсуждать личность своих клиентов», но расследование Haaretz показало, что это Италия, и что итальянские ВВС также являются заказчиком другой крупной сделки объявленной IAI в 2020 году.

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