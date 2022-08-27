Словакия, Польша и Чехия договорились о передаче истребителей МиГ-29 Украине

Соседи согласились помогать Словакии в охране ее воздушного пространства после отправки 11 самолетов украинским Вооруженным силам.

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому те будут вместе охранять ее воздушное пространство, пока Братислава выводит из эксплуатации свои истребители МиГ-29 для отправки в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Словакия заявила, что готова отправить 11 истребителей МиГ в Украину, чьи вооруженные силы долгое время полагались на технику советских времен и которая обратилась за дополнительными поставками к странам НАТО, чтобы повысить свою способность сражаться с вторгшимися войсками рф*.

«Есть политическая воля, необходимо помогать тем, кто в этом нуждается», — отметил министр обороны Словакии Ярослав Над.

Как сообщал Курсор, 21 августа премьер-министр Чехии Петр Фиала и его словацкий коллега Эдуард Хегер записали совместное видеообращение, в котором призвали оказать Украине поддержку в войне против россии.

Фиала напомнил, что почти 30 лет назад Чехословакия, порождение социалистической системы, разделилась на две независимые страны – Чехию и Словакию. Эти страны остались очень дружественными, поскольку их объединяет общая история.

Премьеры отметили, что после начала вторжения россии в Украину правительства обеих стран поняли, что не вправе пассивно наблюдать за ситуацией и должны активно действовать, помогая Украине.

Ранее Курсор сообщал, что глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!