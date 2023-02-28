Стала известна реакция Евросоюза на беспорядки в Хаваре

Европейский Союз опубликовал сегодня утром заявление в свете «обеспокоенности по поводу роста терроризма» в Израиле.

«Европейский союз очень обеспокоен продолжающимся насилием на оккупированной палестинской территории. Он осуждает террористическую атаку на Западном берегу в воскресенье, в результате которой погибли два израильтянина, и еще одну атаку в понедельник, унесшую жизнь еще одного израильтянина» — говорится в заявлении.

В ЕС продолжили: «Европейский союз осуждает вспышку насилия со стороны поселенцев, которая привела к убийству одного палестинца, ранению нескольких сотен палестинцев и поджогу домов и магазинов, что привело к неприемлемому уничтожению палестинской собственности».

«Госсекретарь Джозеф Баррелл связался с израильскими и палестинскими властями в воскресенье вечером, чтобы передать сообщение о том, что насилие и терроризм должны быть прекращены, что все граждане должны быть защищены и что необходимы немедленные меры для предотвращения эскалации. Все стороны должны предпринять немедленные шаги, чтобы положить конец этому смертоносному циклу насилия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

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