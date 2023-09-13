Стали известны подробности ракетного удара по Сирии, в котором обвиняют Израиль - видео

За последние два месяца нашей стране приписывают уже пятую атаку.

Сирийские власти подтвердили взрывы, которые прогремели 13 сентября в районе Тартуса. Так, Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы".

Об этом пишет "Детали".

Как отмечено в сообщении, сирийская сторона заявила о двух погибших и шестерых раненых в результате ракетных ударов. Тем временем Сирийский центр по правам человека сообщил о трех погибших боевиков «Хизбаллы».

В сети уже появилось видео с последствиями взрывов в Тартусе. Сообщается, что в результате инцидента были уничтожены пусковые установки ракет большой дальности. Также СМИ пишут, что якобы Израиль нанес удары по Сирии ракетами "земля-земля".

За последние два месяца Израиль приписывают уже пятую атаку. В прошлую неделю сирийское министерство обороны заявило о предыдущей атаке на аэропорт в Алеппо, в результате которой пострадали взлетно-посадочные полосы, и аэропорт вынужден был приостановить свою работу временно.

Другая атака, также приписываемая Израилю, якобы произошла около двух недель назад в районе Дамаска, сообщило сирийское официальное информационное агентство. Местные жители утверждают, что атаку провели ВВС Израиля с Голанских высот. В результате один военнослужащий получил ранения, а некоторые здания были повреждены.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по неуточненным целям в окрестностях сирийской столицы. Командование сирийской армии заявило, что часть ракет удалось перехватить, но все же имелось попадание.

Напомним, СМИ заявили, что Израиль нанес удары по западу Сирии.