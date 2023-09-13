Меню
Все разделы

Стали известны подробности ракетного удара по Сирии, в котором обвиняют Израиль - видео

21:23, Вчера
Новости Израиля, Мировые новости, Происшествия
взрыв умной бомбы скриншот
Фото: скриншот из Youtube
За последние два месяца нашей стране приписывают уже пятую атаку.

Сирийские власти подтвердили взрывы, которые прогремели 13 сентября в районе Тартуса. Так, Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы".

Об этом пишет "Детали".

Как отмечено в сообщении, сирийская сторона заявила о двух погибших и шестерых раненых в результате ракетных ударов. Тем временем Сирийский центр по правам человека сообщил о трех погибших боевиков «Хизбаллы».

В сети уже появилось видео с последствиями взрывов в Тартусе. Сообщается, что в результате инцидента были уничтожены пусковые установки ракет большой дальности. Также СМИ пишут, что якобы Израиль нанес удары по Сирии ракетами "земля-земля".

За последние два месяца Израиль приписывают уже пятую атаку. В прошлую неделю сирийское министерство обороны заявило о предыдущей атаке на аэропорт в Алеппо, в результате которой пострадали взлетно-посадочные полосы, и аэропорт вынужден был приостановить свою работу временно.

Другая атака, также приписываемая Израилю, якобы произошла около двух недель назад в районе Дамаска, сообщило сирийское официальное информационное агентство. Местные жители утверждают, что атаку провели ВВС Израиля с Голанских высот. В результате один военнослужащий получил ранения, а некоторые здания были повреждены.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по неуточненным целям в окрестностях сирийской столицы. Командование сирийской армии заявило, что часть ракет удалось перехватить, но все же имелось попадание.

Напомним, СМИ заявили, что Израиль нанес удары по западу Сирии.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white