Стало известно, что Дани Данон пообещал послу США

Бывший посол Израиля в ООН встретился в субботу, 5 ноября, с послом США в Израиле Томом Найдсом и обсудил перспективы сотрудничества.

Новое израильское правительство будет пытаться как можно скорее принять законы для установления безвизового режима с Соединенными Штатами.

Глава Всемирного Ликуда Дани Данон, который известен как бывший посол Израиля в ООН, заявил об этом в субботу на встрече с американским послом Томом Найдсом.

Израиль сотрудничает с США в вопросе обмена информацией, и в рамках подписанного соглашения США и Израиль должны получить доступ к базам данных министерств внутренней безопасности обеих стран. Однако для этого потребуется подписание новых законов.

Дани Данон заявил Тому Найдсу, что намерен добиться принятия этих законов в первые месяцы 2023 года, поскольку ранее он сообщал, что претендует на пост спикера Кнессета.

После решения о роспуске Кнессета правительство Лапида-Беннета пыталось в ускоренном режиме принять эти законы, но Ликуд выступил против, поскольку один из законов якобы наносит ущерб правам личности. При этом аналитики связывали это решение с нежеланием Нетаниягу позволить своим политическим противникам повысить себе рейтинг за счет подписания безвизового режима с США.

Важно, что чиновники в Белом доме еще перед выборами заявили, что администрация не готова сотрудничать с экстремистским лидером ультраправой партии «Оцма Иегудит» Бен-Гвиром, который претендует на портфель министра внутренней безопасности. Это может стать существенным камнем преткновения в подписании соглашения о безвизовом режиме.

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