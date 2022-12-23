Стало известно еще одно условие религиозных сионистов: что пообещал Ликуд

В Рамках коалиционных соглашений правительство выделит солидный бюджет на ремонт и модернизацию дорог в Йоше .

Беспрецедентный бюджет в восемь миллиардов шекелей будет выделен на модернизацию дорог в Йоше.

Такое решение принято Ликудом в рамках коалиционного соглашения с религиозной сионистской партией. В рамках пятилетнего плана модернизации будут инвестированы огромные средства.

Такие суммы накопились никогда не инвертировались в Йош. В 2020 году тогдашний министр транспорта Мири Регев заявляла, что выделила сумму в 2,3 миллиарда шекелей на благоустройство дорог в Йоше, причем сумма будет передана из министерства финансов министерству транспорта в качестве целевого бюджета.

Дороги в Иудее и Самарии не соответствуют нормам по численности проживающего там населения. Многие дороги построены проблематично – без бордюров и без безопасной зоны для обгона, что приводит к серьезным авариям. В последние годы были предприняты определенные меры для облегчения жизни жителей и повышения безопасности.

Среди прочего, около двух миллиардов шекелей было вложено в модернизацию нескольких дорог, в том числе участков трассы 60, которая срочно нуждается в модернизации. В рамках генерального плана предполагается удвоить и сделать трассу 60 четырехполосной, удлинить шоссе 55 в сторону долины реки Иордан. Также планируется прокладка дорог из Гуш-Эциона в Бейт-Шемеш и к Мертвому морю.

Ранее Курсор писал, что коалиционное соглашение предусматривает смертную казнь для террористов.

Наш сайт уже сообщал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.