Коалиционное соглашение предусматривает смертную казнь для террористов

Коалиционное соглашение между партиями «Оцма Иегудит» и «Ликуд» включает в себя принятие закона, предусматривающего смертную казнь для некоторых террористов, стало известно в четверг вечером.

Об этом сообщает INN.

В коалиционном соглашении говорится, что «в связи с усилением террористических актов с намерением нанести ущерб Государству Израиль как государству еврейского народа и для устранения угроз коалиционные фракции примут меры до принятия бюджет на 2023 год, закон о смертной казни для террористов».

Закон о смертной казни для террористов в настоящее время существует в военном законодательстве, и для его реализации требуется единогласное большинство. Председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир также потребовал внести поправки в этот закон, чтобы разрешить применение смертной казни к террористам простым большинством голосов.

Служба безопасности годами выступала против закона из-за опасений, что террористические группы усилят свои атаки и попытаются в ответ похитить солдат.

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