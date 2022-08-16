Стало известно имя погибшего в Эквадоре израильтянина

25-летний израильтянин погиб в Эквадоре, когда пытался взобраться на вершину самого высокого действующего вулкана Котопахи.

Сегодня, 16 августа, в Эквадоре с молодым израильтянином произошла трагедия. Мужчина сорвался с вершины действующего вулкана Котопахи.

Об этом сообщило издание «Детали».

Стало известно, что погибшего израильтянина звали Гиль Бэнкс, он родом из Кейсарии. Судя по фотографиям, которые опубликованы в сети, молодой мужчина увлекался экстримом, такое увлечение, вероятнее всего, и стало причиной его поднятия на вершину вулкана, расположенного на территории национального парка Котопахи в окрестностях Кито.

В данный момент сотрудники МИДа организуют доставку его тела на родину.

«Курсор» писал ранее, что с американским туристом, который прилетел в Италию и пошел на экскурсию к потухшему вулкану Везувий, произошла удивительная история. Мужчина упал в кратер при попытке сделать селфи и отделался лишь синяками и порезами.

Еще мы писали, что в Исландии началось извержение вулкана. Вулкан проснулся на горе недалеко от столицы Рейкьявика. В сети появились впечатляющие фото.

Напомним, недалеко от острова Сицилия израильский турист упал в кратер вулкана Стромболи, находящегося на маленьком вулканическом островке. Так, израильтянин прогуливался по вулкану со своим сыном, но сорвался и упал с высоты 50 метров. Сын туриста обратился за помощью к проводнику. Уже они вместе вызвали спасателей.