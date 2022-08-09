Обнародованы впечатляющие фото извержения вулкана в Исландии

В Исландии началось извержение вулкана. Вулкан проснулся на горе недалеко от столицы Рейкьявика.

На фотографиях, сделанных 6 августа 2022 года, видно, как лава вытекает из вулкана в Фаградальсфьялле, Исландия, примерно в 40 километрах от столицы Рейкьявика.

Извержение продолжается с 3 августа 2022 года. В тот же день местные СМИ в прямом эфире показали, как лава извергается из трещины в земле.

Вулкан Фаградальсфьялль уже ранее извергался в течение шести месяцев в марте-сентябре 2021 года, загипнотизировав туристов и зрителей, стекавшихся на место происшествия.

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