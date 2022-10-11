Стало известно имя солдата ЦАХАЛа, погибшего в Шавей Шомрон

Стало известно имя солдата ЦАХАЛа, погибшего в сегодня в Шавей Шомрон.

Как сообщает Израиль по-русски, им оказался 21-летний Идо Барух.

«Сегодня в результате теракта в Самарии погиб боец бригады «Гивати», старший сержант Идо Барух, житель города Гедера. Ему был 21 год. Да будет память его благословенна», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, сегодня, 11 октября, недалеко от населенного пункта Шавей-Шомрон произошел теракт, в результате которого огнестрельное ранение получил солдат ЦАХАЛа. Но в медицинском учреждении он, к сожалению, скончался от полученной травмы.

Инцидент произошел около полудня. Из проезжающего легкового автомобиля был произведен выстрел из 9-мм автоматического оружия по позиции бойцов патруля «Гивати», которые находились там в рамках обеспечения безопасности по маршруту шествия марша поселенцев.

По предварительным данным, стрельба велась с близкого расстояния из быстро едущего автомобиля, поэтому солдаты ЦАХАЛа не успели открыть огонь в ответ. Подозреваемого продолжают искать.

Раненого солдата госпитализировали в медицинское учреждение «Меир», сначала его состояние оценивалось как средней степени тяжести, но в больнице выяснилось, что пуля, попавшая в плечо, продолжила движение к груди. Все это сопровождалось сильной кровопотерей, и в итоге медики были вынуждены констатировать его смерть.

Курсор писал ранее, что силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.