Теракт в Шавей-Шомрон: солдат ЦАХАЛа скончался от полученных травм

В больнице выяснилось, что пуля, попавшая солдату в плечо, продолжила движение в грудь и все это сопровождалось сильным кровотечением.

Сегодня, 11 октября, недалеко от населенного пункта Шавей-Шомрон произошел теракт, в результате которого огнестрельное ранение получил солдат ЦАХАЛа. Но в медицинском учреждении он, к сожалению, скончался от полученной травмы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент произошел около полудня. Из проезжающего легкового автомобиля был произведен выстрел из 9-мм автоматического оружия по позиции бойцов патруля «Гивати», которые находились там в рамках обеспечения безопасности по маршруту шествия марша поселенцев.

По предварительным данным, стрельба велась с близкого расстояния из быстро едущего автомобиля, поэтому солдаты ЦАХАЛа не успели открыть огонь в ответ. Подозреваемого продолжают искать.

Раненого солдата госпитализировали в медицинское учреждение «Меир», сначала его состояние оценивалось как средней степени тяжести, но в больнице выяснилось, что пуля, попавшая в плечо, продолжила движение к груди. Все это сопровождалось сильной кровопотерей, и в итоге медики были вынуждены констатировать его смерть.

«Курсор» писал ранее, что силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.