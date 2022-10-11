Будет уничтожен: ЦАХАЛ сносит дом палестинского террориста, убившего Ноа Лазар

Силы безопасности нанесли на карту для сноса дом террориста Уди Тамими в Шуафате. Во время возникших на месте столкновений были задержаны трое экстремистов.

Дом террориста, открывшего стрельбу на контрольно-пропускном пункте Шуафат и убившего 18-летнюю Ноа Лазара, нанесен на карту перед сносом.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Силы безопасности прибыли сегодня ночью в лагерь беженцев Шуафат, чтобы нанести на карту дом семьи террориста Уди Тамими для сноса.

Во время операции возникли беспорядки, десятки арабов попытались ататковать военных камнями и коктейлями Молотова.

В результате трое подозреваемых в терроризме были арестованы.

Ранее Курсор писал, что тысячи людей пришли на похороны убитой Ноа Лазар: «Девушка, которая всегда улыбалась».

Напомним, наш сайт информировал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

Также мы информировали о подробностях теракта на КПП Шуафат: раненый охранник находится в критическом состоянии.

Наш сайт сообщал, что в лагере беженцев Шуафат начались беспорядки. В понедельник, 10 октября, возникли беспорядки между палестинцами и сотрудниками сил безопасности, которые ищут террориста по подозрениям в убийстве военнослужащей ЦАХАЛа и нанесении ранения охраннику на КПП.

Помимо этого, недавно в Хайфе в больницу с колото-резаной раной спины попал мужчину, на которого напали с настоящим мечом.