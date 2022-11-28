Стало известно, на какие банки чаще всего жалуются израильтяне

Инспектор коммерческих банков Яир Авидан сказал, что банки должны продвигать деятельность по укреплению усвоения культуры справедливости.

Количество жалоб клиентов на Mizrahi Tefahot Bank в связи с его размером в банковской системе было самым низким среди пяти крупнейших банков, согласно обзору надзорного органа публичных запросов за 2021 год.

Согласно данным, количество жалоб на Mizrahi Tefahot Bank (3 445) было наименьшим, а по отношению к его рыночной доле в банковской системе (15,4%) соотношение жалоб также было самым низким и составило 0,55%.

С другой стороны, против Bank Hapoalim была подана 15 941 жалоба. По отношению к его доле в системе (27,5%) уровень жалоб был самым высоким — 1,42%, и это значительный разрыв по сравнению со вторым банком, Leumi.

В 2021 году в банках Израиля было зарегистрировано 36 600 жалоб и запросов на информацию по проблемам потребителей, из которых 4 350 были переданы непосредственно в комиссию по рассмотрению общественных жалоб банков для процедуры расследования.

В 2021 году в рамках рассмотрения индивидуальных жалоб клиентам было возвращено в общей сложности 9,4 млн шекелей, т.е. 26% запросов получили удовлетворение, 21% жалоб были признаны обоснованными, а 74,6% были рассмотрены в течение 30 дней.

Четыре потребительских финансовых санкции были наложены на банковские корпорации после нарушения инструкций для потребителей.

Авидан сказал, что банки должны продвигать деятельность, направленную на укрепление культуры справедливости и утверждение концепции, согласно которой довольные клиенты имеют решающее значение для успеха бизнеса. Он добавил, что предоставление услуг и адекватное реагирование на запросы клиентов является центральным элементом этой концепции.

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару и евро. Процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней.

Курсор также сообщал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.

Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.