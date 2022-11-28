Стало известно, на какие банки чаще всего жалуются израильтяне

Количество жалоб клиентов на Mizrahi Tefahot Bank в связи с его размером в банковской системе было самым низким среди пяти крупнейших банков, согласно обзору надзорного органа публичных запросов за 2021 год.
Согласно данным, количество жалоб на Mizrahi Tefahot Bank (3 445) было наименьшим, а по отношению к его рыночной доле в банковской системе (15,4%) соотношение жалоб также было самым низким и составило 0,55%.
С другой стороны, против Bank Hapoalim была подана 15 941 жалоба. По отношению к его доле в системе (27,5%) уровень жалоб был самым высоким — 1,42%, и это значительный разрыв по сравнению со вторым банком, Leumi.
В 2021 году в банках Израиля было зарегистрировано 36 600 жалоб и запросов на информацию по проблемам потребителей, из которых 4 350 были переданы непосредственно в комиссию по рассмотрению общественных жалоб банков для процедуры расследования.
В 2021 году в рамках рассмотрения индивидуальных жалоб клиентам было возвращено в общей сложности 9,4 млн шекелей, т.е. 26% запросов получили удовлетворение, 21% жалоб были признаны обоснованными, а 74,6% были рассмотрены в течение 30 дней.
Четыре потребительских финансовых санкции были наложены на банковские корпорации после нарушения инструкций для потребителей.
Авидан сказал, что банки должны продвигать деятельность, направленную на укрепление культуры справедливости и утверждение концепции, согласно которой довольные клиенты имеют решающее значение для успеха бизнеса. Он добавил, что предоставление услуг и адекватное реагирование на запросы клиентов является центральным элементом этой концепции.
Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару и евро. Процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней.
Курсор также сообщал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.
Наша редакция писала, что бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки. По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.