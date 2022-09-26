Стало известно, как можно получить безрецептурные лекарства в Израиле

Wolt объявила о партнерстве с Be Pharma, чтобы предлагать безрецептурные лекарства с немедленной доставкой менее чем за час.

Услуга доступна только в двух филиалах аптек в центре Израиля, ограничивая обслуживание Тель-Авивом, Рамат-Ганом, Гиватаимом и Бней-Браком. Wolt заявила, что намерена расширить сервис на весь спектр своих услуг, в том числе от Хайфы до Беэр-Шевы, сообщает The Jerusalem Post.

Однако, если проекту удается набрать обороты, он предлагает довольно серьезное предложение. Среди лекарств, доступных для доставки, есть обезболивающие, детские лекарства, снотворные, средства от болей в горле и желудке, а также таблетки для утренней терапии.

По словам Лиора Эшколь, генерального директора Wolt Israel, сервис уже предлагает клиентам возможность заказывать определенные товары в аптеках, «поэтому естественно, что мы расширяем корзину для покупок, чтобы включить в приложение лекарства из [этих] аптек».

По ее словам, лекарства являются одним из ведущих поисковых запросов, используемых клиентами в приложении, что указывает на высокий спрос на возможность доставки лекарств, отпускаемых без рецепта, на дом по всей стране.

Wolt, вероятно, видит свои родственные компании, такие как DoorDash, работающие в США, и прекрасно понимает, что может предложить такого рода услуги.

«Министерство здравоохранения оказало здесь важную услугу потребителям наркотиков и общественному здравоохранению, позволив пациентам заказывать лекарства в любом месте по своему выбору. Это еще один шаг потребительской революции, который позволит заказывать любой товар с немедленной доставкой в ​​любое место, которое выберет покупатель», — сказала она.

Ранее в этом году Wolt расширил свои услуги до Хайфы, что стало долгожданным расширением его услуг.

«Жители Хайфы заслуживают того, чтобы насладиться превосходным сервисом и революцией мгновенных отправлений, которую мы проводим, которой уже пользуются многие израильтяне. После трех с половиной лет в Израиле… мы все взволнованы и готовы обслуживать местные предприятия и жителей города», — сказала Эшколь.

Ранее Курсор писал, что в Израиле выросло количество подростков, принимающих антидепрессанты. Все больничные кассы страны сообщают об увеличении числа госпитализаций детей и молодежи в связи с психическими нарушениями.

Курсор сообщал, что ученые нашли способ выявлять диабет до появления симптомов. Диабет 2 типа может развиваться годами, и если его выявить на ранней стадии, это полностью предотвратимое заболевание.