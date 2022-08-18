Ученые нашли способ выявлять диабет до появления симптомов

Диабет 2 типа может развиваться годами, и если его выявить на ранней стадии, это полностью предотвратимое заболевание.

Новое исследование предполагает, что определенный биомаркер крови можно использовать для выявления тех пациентов, которые находятся на пути к диагнозу диабета, но еще не проявляют симптомов заболевания.

Исследование было опубликовано в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма.

В настоящее время врачи, выполняющие обычные медицинские осмотры, часто измеряют уровень сахара в крови пациента. Когда эти уровни сахара в крови повышены, но ниже официального порога для диабета 2 типа, у человека может быть диагностировано состояние, называемое преддиабетом.

Однако не у всех пациентов с преддиабетом развивается диабет 2 типа. На самом деле, только около 50% людей с преддиабетом разовьются в диабет в течение 10 лет наблюдения. Итак, помимо отслеживания уровня глюкозы в крови, как врачи могут идентифицировать пациентов, наиболее близких к клиническим проявлениям диабета 2 типа?

Одной из основных патологических характеристик диабета является нарушение секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы. По мере прогрессирования диабета 2 типа эти бета-клетки становятся все более поврежденными, и к тому времени, когда болезнь становится четко диагностируемой, пациенты, как правило, теряют около половины этих важных клеток.

«Выявить переход от преддиабета к диабету сложно, так как состояние пораженных клеток, рассеянных в очень малых количествах в ядре органа, расположенного под печенью, поджелудочной железе, невозможно количественно оценить неинвазивные исследования. Поэтому мы выбрали альтернативную стратегию: найти молекулу, уровень которой в крови будет связан с функциональной массой этих бета-клеток, чтобы косвенно обнаружить их изменение на стадии предиабета, до появления каких-либо симптомов», — пояснил Пьер Махлер, ведущий исследователь нового исследования.

Поэтому вместо того, чтобы отслеживать преддиабет, просто наблюдая за уровнем глюкозы в крови, Мехлер решил найти биомаркер, указывающий на ухудшение состояния бета-клеток поджелудочной железы. Сканируя тысячи различных молекулярных биомаркеров на различных моделях диабета у мышей, исследователи остановились на специфическом сахаре под названием 1,5-ангидроглюцитол.

Ученые выяснили, что биомаркер действительно коррелирует с диабетом у людей. В нескольких различных анализах исследование показало, что низкие уровни 1,5-ангидроглюцитола могут быть связаны с дефицитом бета-клеток поджелудочной железы.

Исследование впервые показало, что у диабетиков более низкий уровень 1,5-ангидроглюцитола в крови по сравнению с людьми, не страдающими диабетом. Но, возможно, самое интересное, что исследователи подтвердили связь между 1,5-ангидроглюцитолом и бета-клетками, изучая изменения уровня в крови у пациентов, перенесших операцию по удалению частей поджелудочной железы.

Следующим шагом для Мехлер и коллег является изучение 1,5-ангидроглюцита на большей группе пациентов на разных стадиях заболевания.

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