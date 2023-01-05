Идет захват правовой системы: Гади Айзенкот раскритиковал судебные реформы

Депутат Кнессета Гади Айзенкот («Лагерь государственников») выступил с критикой реформы судебной системы, объявленной министром юстиции Яривом Левиным.

Айзенкот выступил на конференции по демократии в Университете Рейхмана.

Он сказал: «Сейчас идет захват правовой системы политической».

«Время вчерашней речи выбрано не случайно и призвано донести до судей в Иерусалиме четкий сигнал. Политическая система захватывает правовую систему — как в отношении того, как избираются судьи, так и в отношении Заменяющий пункт», — предупредил политик.

Он отметил, что «судебная система защищает меньшинства, это «железный купол» для системы безопасности».

«Мировые наблюдателю видят в Израиле выступления протестующих и думают это демократическая демонстрация. Они не понимают, почему солдаты контролируют и силой предотвращают столкновения. То, что произошло в последние годы, в том, как представлена ​​израильская правовая система, подрывает израильскую демократию. Израильская демократия находится на перепутье».

Он также напомнил о «легкомысленном продвижении четырех персональных законов» новым правительством.

Айзенкот призвал бороться за израильскую демократию, чтобы сохранить правовое государство, и следить, «чтобы не было никаких изменений в худшую сторону из-за личной нужды или политической слабости».

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