Стрельба в Акко: появились новые подробности и видео

В сети опубликовали видео вооруженного нападения на мужчину в центре Акко.

В четверг, 5 января, в центре Акко неизвестные открыли стрельбу и тяжело ранили мужчину в возрасте 35 лет.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Медики эвакуировали пострадавшего в медцентр «Галилея» в Нагарии. Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести.

По предварительной информации полиции, происшествие носит криминальный характер.

Ранее Курсор писал, что в центре Акко произошла стрельба, тяжело ранен мужчина.

Еще мы писали, что на улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.

Напомним, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Читайте также, в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш. Двое жителей Райне, в возрасте 31 и 23 лет, ранены в результате нападения.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.