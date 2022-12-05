Стало известно, какие автомобили стали самыми продаваемыми в Израиле

Согласно отчету израильской организации импортеров автомобилей, самой продаваемой машиной в нашей стране с начала года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки, хотя этот показатель ниже, по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает издание Ice.

На втором месте по популярности находится Kia — 36 697 автомобилей с начала года, хотя продажи также сократились на 9 процентов. И тройку лидеров замыкает Toyota, в стране было продано 35 298 автомобилей этой марки, что на 10 процентов меньше, чем в прошлом году.

Далее в списке идет Mazda с 18 538 автомобилями, за ней Skoda, которая сохранила лидерство среди европейских производителей, но продажи упали на 67 процентов. Следующими в рейтинге идут Mitsubishi, Citroen, Suzuki.

На последних строчках оказался автоконцерн Geely и Peugeot.

Что касается продаж автомобилей за ноябрь 2022 года, то в Израиле на первом месте была Kia, было куплено 3 116 автомобилей, а дальше следует Toyota – 2413 и BYD — 2333 машины.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле начали эксплуатацию первых двух электрических грузовиков компании «Вольво».