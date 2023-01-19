Стало известно, какие микрорайоны Израиля считаются самыми дорогими

Несмотря на то, что в начале недели цены на недвижимость в Израиле замедлились, они продолжаются оставаться на высоком уровне. В некоторых районах за 2022 год стоимость квартир подскочила в несколько раз. Сайт МАДЛАН проанализировал данные и назвал самые дорогие микрорайоны страны.

Об этом пишет Israelhayom.

Лидером оказался микрорайон Рамат-Элиягу, расположенный в Ришон-ле-Ционе, там в течение прошлого года стоимость за квадратный метр площади 4-комнатной квартиры выросла на 46 процентов и составила более 32 тысяч шекелей. Второе место досталось микрорайону «Лев-Та» (Тель-Авив), где цена квадратного метра увеличилась на 45,9 процента и приблизилась к 75 тысяч шекелей. И третье место занял микрорайон Неве-Авивим (Тель-Авив), где стоимость поднялась на 45,2 процента до 42, 7 тысяч шекелей за метр квадратный. Это средние показатели за 4-комнатные квартиры.

Если же рассматривать 3-комнатное жилье, то лидирующее место занимает Тель-Авив, там за 2022 год цены взлетели на 45,7 процента. Вторую строчку в рейтинге занимает район Шазар в Ор-Акиве, где стоимость квартир выросла на 38 процентов, а «бронза» досталась району «Ир-Ганим бет» в Иерусалиме. Там цены за квадратный метр подскочили в среднем на 32,6 процента.

Что касается 5-комнатных квартир, то первое место по подорожанию занял район Шарона в Кфар-Йоне, там цена поднялась на 36 процентов за квадратный метр. Второе место досталось микрорайону «Рова Алеф» в Ашдоде (30 процентов) и на третьем месте — район «Ир-Ямим» в Нетании (26.2 процента).

«Курсор» писал ранее, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале 2022 года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Еще мы писали, что в Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир, офисных и торговых помещений.