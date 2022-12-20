В ЦСБ рассказали, сколько сейчас в Израиле строится квартир

Темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале текущего года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.

Судя по данным, в первом полугодии темпы строительства быстро росли, но во втором начался спад, который продлился и в третьем квартале. Если сравнивать показатель с июлем-сентябрем 2021 года, то виден спад на более чем 5 процентов.

Отмечается, что с октября 2021 года по сентябрь текущего года в Израиле начали строить 70,3 тыс. квартир, а это на 15, 6 процентов больше, по сравнению с октябрем 2020-сентябрем 2021 года. Но эта цифра также свидетельствует об определенном замедлении, ведь по состоянию на конец второго квартала 2022 года этот показатель достиг 71,1 тысячи квартир. Для сравнения, три года назад, на конец третьего квартала 2019 года, он составлял всего 57,5 ​​тысячи.

Также в ЦСБ отметили, что городом, в котором темпы строительства за этот период увеличились сильнее всего, стал Офаким (+370 процентов), а также Беэр-Шева (+138 процентов) и Гиват-Шмуэль (+114 процентов). А вот сильный спад наблюдается в Бней-Браке (-50 процентов) и Ашкелоне (-42 процента).

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в третьем квартале текущего года в северном округе цены на квартиры в среднем увеличились на 21 процент.

Еще мы писали, что в Израиле на рынке недвижимости наблюдается резкий спад. В октябре текущего года в стране было куплено 5100 квартир, а это на 65 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.