Стало известно, какими банками израильтяне удовлетворены больше всего

В текущем году, согласно исследованию, израильтяне больше всего удовлетворены качеством обслуживания банков «Яхав» и «Хапоалим».

Такие данные предоставил Отдел надзора за банками Израиля.

68 процентов респондентов отметили, что посоветовал бы банк «Яхав» своим друзьям и знакомым, хотя в прошлом году этот показатель составлял 69 процентов. Тем не менее это банковское учреждение снова стало лидером по показателю удовлетворенности клиентов.

Также 51 процент израильтян отметили, что удовлетворены банком «Хапоалим», а 50 процентов опрошенных граждан пользуются банком «Бейнлеуми» и готовы его рекомендовать другим.

Исследование также показало, что уровень удовлетворения клиентами банковскими сайтами и их мобильными приложениями остается высоким — 88 процентов. Но клиенты менее довольны уровнем услуг колл-центров (с 75 процентов снизился до 69 процентов).

Еще наблюдается снижение показателей удовлетворенности обслуживанием в отделении (с 81 процента до 77 процентов). Клиенты все меньше довольны отношением к себе — уровень удовлетворения по этому показателю снизился с 57 процентов до 55 процентов.

«Курсор» писал ранее, что Банк Израиля уже открыто говорит о дальнейшем повышении ставки до 3,5 процента, а некоторые аналитики прогнозируют, что оно достигнет 4 процента.

Еще мы писали, что количество жалоб клиентов на Mizrahi Tefahot Bank в связи с его размером в банковской системе было самым низким среди пяти крупнейших банков, согласно обзору надзорного органа публичных запросов за 2021 год.