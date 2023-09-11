Стало известно, какими именами чаще всего называли новорожденных в Израиле

Статистика традиционно публикуется в канун Рош ха-Шана.

Управление регистрации населения и миграции опубликовало отчет за уходящий еврейский 5783 год, в котором указано, какими именами в Израиле чаще всего называли новорожденных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что в еврейском секторе лидерство среди мальчиков удерживает имя Давид (846), а среди девочек – Авигайль (950).

В целом по стране самым популярным мужским именем является Мухаммед, этим именем за уходящий год было названо 1666 детей, на втором месте Адам – 1187 детей и на третьем находится имя Йосеф (Юсуф) – 1186 детей.

Среди женских имен в целом по стране самой большой популярностью пользуется Авигайль, это имя получило 969 новорожденных девочек. Далее идет Тамар – 847 детей и Мирьям – 806 детей.

"Курсор" писал ранее, что Управление народонаселения и иммиграции поделилось данными о том, сколько израильтян носят имена, связанные с праздником Песаха.

Еще мы писали, что согласно данным исследователей, лучше всего себя чувствуют люди, которые появились на свет в летний период. Это объясняется тем, что летом у людей больше возможности получить витамин D, обеспечивающий защиту организма от всевозможных болезней.

Напомним, что составлен список самых неудачных имен для девочек и мальчиков.