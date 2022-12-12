Стало известно, когда премьер-министр Великобритании Сунак посетит Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на мероприятии консервативных друзей Израиля, что планирует посетить Израиль в следующем году, чтобы отметить 75-летие еврейского государства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сунак выступил перед аудиторией, в которую вошли три бывшие консервативные премьер-министра Лиз Трасс, Борис Джонсон и Тереза ​​Мэй, главный раввин Эфраим Мирвис и главный раввин Украины.

«В следующем году я посетить Израиль в год его 75-летия и знаменательного года — после стольких лет борьбы – и успеха», – заявил Сунак.

Он подчеркнул, что будет «очень упорно бороться за безопасность еврейского государства». По словам политика, дружба между странами делает отношения более здоровыми. Сунак считает, что Израиль – пионер в «замечательных достижениях» в области технологий.

Он пообещал, что Великобритания проголосует против предстоящей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Международного Суда с просьбой дать консультативное заключение об «оккупации» Израилем Иудеи и Самарии. Сунак утверждает, что будет работать против резолюции с «нашими союзниками», а также описал Израиль как «незавидный вызов безопасности», сославшись на «ужасающее двойное нападение в Иерусалиме всего в прошлом месяце».

Помимо этого премьер-министр Великобритании высказался об Иране. Так, он обвинил Исламскую Республику в том, что она является государством-спонсором терроризма. Он отметил, что «мы должны признать, что ее деятельность не ограничивается Ближним Востоком», и сослался на инцидент 2021 года, в котором «иранский дипломат был осужден за взрыв бомбы на митинге оппозиции в Париже».

Описывая, как КСИР был связан с более чем 10 угрозами в Великобритании, он подчеркнул, что Израиль находится «на переднем крае угроз, исходящих от импульсов КСИР со стороны Ирана». Сунак также пообещал, что Консервативная партия обеспечит контроль заключительного этапа строительства Мемориала Холокоста и учебного центра, который будет расположен рядом с парламентом Великобритании.

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Помимо этого Сунак заявил, что «золотая эра» в отношениях с Китаем закончилась.