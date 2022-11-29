Премьер-министр Великобритании Сунак заявил, что «золотая эра» в отношениях с Китаем закончилась

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что нужно выработать новый подход в отношениях с китайским правительством, потому что «золотая эра» между Лондоном и Пекином подошла к концу.

Об этом сообщает Sky News.

Сунак упомянул о том, что в КНР нарушаются права человека, но одновременно с этим британское правительство «не может просто игнорировать значение Китая в мировых делах».

«Нам необходимо развивать наш подход к Китаю. Давайте будем откровенными, так называемой «золотой эре» пришел конец, как и наивной идее о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам. Но нам также не следует полагаться на упрощенную риторику времен холодной войны. Мы признаем, что Китай бросает системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все более острым, поскольку он движется к еще большему авторитаризму», ‒ заявил премьер-министр Великобритании.

Отметим, что летом, когда длилась предвыборная компания, Сунака критиковали из-за мягкого отношения к Китаю. Однако теперь он попытался показать, что не будет мириться с политикой Пекина.

Ранее мы рассказывали, что Китай захлестнули волны протеста и восстаний из-за жесткого локдауна. Население возмущено не только жесткими коронавирусными ограничениями, но и фатальным пожаром в жилом доме в городе Урумчи.

Политика «нулевого COVID» привела к тому, что в одном из закрытых домов произошел сильный пожар, унесший жизни 10 человек. Из-за режима самоизоляции на момент аварии люди не смогли покинуть закрытое горящее здание. Больше об этом и протестах узнайте здесь.

«Курсор» сообщал о том, в Китае заявили о вторжении американского крейсера на его территорию.

Помимо этого Новый премьер Британии встретился с Зеленским в Киеве.