Британские парламентарии провалили школьные тесты для шестиклассников

Законотворцы, которых в шутку назвали «Вестминстерским классом 2022 года», справились с заданиями хуже десяти- и одиннадцатилетних школьников, которые летом проходили аналогичное тестирование.

Обязательные тесты для шестиклассников в Англии вызывают немало споров. Многие критики призывают отменить их. Тем временем члены британского парламента в этом году тоже приняли участие в прохождении тестов. Результаты оказались поразительными.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Отмечается, что британские законотворцы сдали обязательный тест для шестиклассников в Англии. Справились с ним хуже десяти- и одиннадцатилетних школьников, которые летом проходили аналогичное тестирование.

«Лишь 44 процента депутатов, которых в шутку назвали «Вестминстерским классом 2022 года», достигли необходимого уровня по математике; по орфографии, пунктуации и грамматике тест прошли 50 процентов», — говорится в материале.

Издание уточняет, что в Англии 59 процентов учащихся в возрасте 10 и 11 лет достигли ожидаемого уровня на тестах Key Stage 2 в этом году по сравнению с 65 процентами в 2019 году. При этом данные, предоставленные Министерством образования, показали, что успеваемость детей из неблагополучных семей снизилась больше, чем у их более обеспеченных сверстников.

«Проверка парламентариев была организована кампанией More Than A Score, выступающей за отмену тестов, также известных как SAT. Там утверждают, что на детей оказывают ненужное давление. … Политики сами испытали давление и осознали, что «тесты только судят о школах, они не помогают обучению детей», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Мишель Моне, пэр из Палаты лордов, отстранена от присутствия на голосованиях. По ее словам она возьмет «отпуск» на время расследования законности ее деятельности. Баронессе предъявлены подозрения по поводу связей с фирмой, которая выиграла контракт на поставку средств индивидуальной защиты во время пандемии Covid.

Также Курсор информировал о том, что в Лондоне под Вестминстерским дворцом обнаружена уникальная стена.