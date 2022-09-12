Стало известно, когда в Израиле запустят потоковый сервис Discovery+

В компании отметили, что в Израиле Discovery+ будет отличаться от других потоковых сервисов тем, что станет лучшим местом для развлечений в реальной жизни.

Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery расширил свое сотрудничество с yes и вскоре запустит в Израиле потоковый сервис Discovery+.

Об этом сообщает BroadBandTV News.

Уже 14 сентября Discovery+, который включает в себя развлекательный, познавательный и спортивный контент, запустится на yes+ и Sting TV.

Генеральный менеджер Warner Bros. Discovery Джейми Кук заявил, что израильская компания многоканального телевидения Yes является лидером рынка и идеальным партнером для расширения глобального присутствия Warner Bros. В Израиле видеосервис будет отличаться от других платформ и станет лучшим местом для развлечений в реальной жизни.

Генеральный директор yes Илан Сигаль также прокомментировал сотрудничество с американскими коллегами, подчеркнув, что очень рад такому партнерству, ведь оно позволит подписчикам yes наслаждаться разнообразием первоклассного контента.

«Курсор» писал ранее, что в стриминговой платформе Netflix анонсировали перезапуск популярного в прошлом шоу «Телепузики».

Еще мы писали, что популярная стриминговая платформа Netflix выпустила шпионский триллер «Серый человек», бюджет которого составляет 200 миллионов долларов, что сделало кинокартину самым дорогим проектом в истории сервиса.