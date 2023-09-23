Строительство голубой линии трамвая в Иерусалиме: объявлен победитель тендера

Ремонтные работы планируют завершить в 2030 году.

В министерстве финансов Израиля сообщили, что тендер на строительство "Голубой линии" трамвая в Иерусалиме, который является одним из самых сложных проектов в стране, получила специализированная компания Jtrain.

Об этом пишет издание "Детали".

На реализацию проекта выделено 16,5 миллиарда шекелей. "Голубую линию" будут прокладывать с использованием метода государственно-частного партнерства. Компания Jtrain, которая принадлежит израильским фирмам "Дения-Сибус" и "Дан", а также испанской Comsa, начнет заниматься строительством в 2024 году, и согласно плану, завершится оно должно через 7 лет.

Победитель тендера должен подготовить инфраструктуру для прокладки трамвайных путей и приобрести 132 вагона, также на него возложено создание депо и вагоноремонтных мастерских. Известно, что курсировать на "Голубой линии" будет трамваи польской компании PESA.

Отметим, что "Голубая линия" протяженностью 31 км соединит квартал Гило на юге столицы с кварталом Рамот на севере. На маршруте, который пройдет через Рамат-Эшколь, запланировано строительство 52 станции.

"Курсор" писал ранее, что 18 августа 2023 года в Гуш-Дане начала работать "Красная линия" метротрамвая. Начало новой эпохи подчеркнули отправившиеся в путь три состава, стартовавшие с платформ Петах-Тиквы и Бат-Яма.

Еще мы писали, что комиссия по национальным инфраструктурам одобрила масштабный проект по строительству метро в Гуш-Дане стоимостью 150 миллиардов шекелей.

Напомним, что минтранспорта планирует запуск пилотной линии судов на воздушной подушке, которая будет расположена вдоль прибрежных городов.