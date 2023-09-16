Стало известно, когда возобновляются демонстрации против судебной реформы

Штаб по борьбе с судебной реформой поделился соответствующей информацией.

Штаб по борьбе с судебной реформой объявил, что общенациональная акция протеста состоится в это воскресенье, 17 сентября, на исходе Рош ха-Шана. До этого демонстрации проходили традиционно по субботам, но из-за праздника организаторы решили изменить дату традиционных мероприятий.

Об этом пишут "Детали".

Уточняется, что главным лозунгом митингов и демонстраций 17 сентября станет: «Начинаем новый год борьбы и вместе победим». По состоянию на вечер 16 сентября, известен следующий план воскресных митингов:

17:00 – Бат-Шломо, перекресток Ганот, Тель-Ицхак

17:30 – мост Йехуд-Моносон, перекресток Сильвер

18:00 – перекрестки Гоме, Голан, ха-Коах, Парк ха-Мада, Хемед

18:30 – перекресток Какаль-Намир, «Каньон Гиватаим», Рмат ха-Шарон

19:00 – Тель-Авив (Ротшильд, 16), Рош-Пина, Алуф-Садэ, Од ха-Шарон

19:30 – Тель-Хай, эйлат, Кфар-Йона

20:00 – Раанана, Кфар-Саба, Ариэль

20:30 – Йокнеам-Илит, Йерухам

Ранее "Курсор" писал о том, что противники судебной реформы анонсировали новые массовые демонстрации. Отмечается, что это уже 37-я неделя подряд, когда противники законодательных изменений выйдут на акции протеста.

Согласно сообщению, на главную демонстрацию в Каплане в Тель-Авиве с бульвара Ротшильда отправится так называемый «Марш победы демократии». Кроме того, демонстрации пройдут в Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.

Также мы сообщали, что на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве. Организаторы акции объявили, что в связи с празднованием еврейского Нового года демонстраций в ближайший шабат не будет.