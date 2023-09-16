Противники судебной реформы анонсировали новые массовые демонстрации

Акции протеста ожидаются в Тель-Авиве, Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.

В воскресенье, 17 сентября, по всей стране пройдут демонстрации против судебной реформы.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что это уже 37-я неделя подряд, когда противники законодательных изменений выйдут на акции протеста.

Согласно сообщению, на главную демонстрацию в Каплане в Тель-Авиве с бульвара Ротшильда отправится так называемый «Марш победы демократии». Кроме того, демонстрации пройдут в Хайфе, Гиватаиме, Рош-Пине и других населенных пунктах.

Как сообщал Курсор, на 37-й неделе прерывается традиция проведения протестов против судебной реформы на исходе каждой субботы на улице Каплана в Тель-Авиве. Организаторы акции объявили, что в связи с празднованием еврейского Нового года демонстраций в ближайший шабат не будет.

Лидеры протестного движения предупредили, что по случаю Рош ха-Шана традиционные демонстрации перенесены на воскресенье.

Стоит отметить, что предстоящая главная акция протеста в Тель-Авиве на улице Каплана, перенесенная на вечер воскресенья, 17 сентября, пройдет в новом формате, отличном от прежних еженедельных демонстраций.

Новый 5785 еврейский год будет объявлен "годом победы демократии над диктатурой", анонсируют лидеры протестного движения. Праздничный "Марш победы демократии" пройдет от Дворца независимости на улице Ротшильда, 16, до перекрестка улиц Каплана и Дерех Бегин, в июле переименованного в площадь Демократии.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу обрушился с резкой критикой на лидера протеста против реформ.