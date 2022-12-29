Стало известно, кого Нетаниягу назначил министром разведки

Общее число министров в правительстве достигло 31, из них пять женщин.

После представления своего нового правительства в Кнессете Биньямин Нетаниягу объявил, что депутат Кнессета от Ликуда Гила Гамлиэль станет министром разведки.

Таким образом, общее число министров в правительстве достигло 31, из них пять женщин. Сегодня будут приведены к присяге 30 человек, а в понедельник Кнессет проголосует за утверждение назначения Гамлиэль.

Напомним, что на бурном заседании Кнессета в четверг Биньямин Нетаниягу представил свою коалицию и ее повестку дня, а уходящий премьер-министр Яир Лапид сказал, что передает эстафету «с чувством беспокойства».

Когда в Кнессете началась сессия, посвященная возвращению Нетаниягу к власти в качестве главы самого жесткого правительства страны на сегодняшний день, несколько тысяч протестующих вышли на улицу.

На пленуме Нетаниягу был прерван криками оппозиции, когда он изложил три основные задачи своего правительства: остановить ядерную программу Ирана, развивать государственную инфраструктуру с упором на соединение периферийных сообществ с центром страны и поддерживать закон и порядок.

Нетаниягу также заявил, что его правительство будет бороться с ростом стоимости жизни и улучшать образование.

Его комментарии были прерваны криками «слабо» и «позор» со скамеек оппозиции.

После ряда предупреждений на протяжении всего заседания шесть депутатов от пришедшей оппозиции были изгнаны с пленума.

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