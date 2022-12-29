Новое правительство Нетаниягу: полный состав

Кнессет проводит внеочередную сессию, на которой приносит присягу 37-е правительство страны.

Биньямин Нетаниягу возглавит уже шестое по счету правительство.

Уже обнародован состав нового правительства. Об этом сообщает в Telegram Израильские трудовыебудни.

Список депутатов, вошедших в правительство:

Биньямин Нетаниягу- премьер-министр и председатель кабинета по вопросам политики и безопасности

Амир Охана — спикер Кнессета

Эли Коэн — министр иностранных в ротации с Исраэлем Кацем

Йоав Галант — министр обороны, член политического кабинета безопасности

Ярив Левин — заместитель премьер-министра, министр юстиции, министр разведки, председатель Комитета министров по законодательным вопросам, член Кабинета политической безопасности

Йоав Киш — министр образования, министр регионального сотрудничества, министр по связям между правительством и Кнессетом, член Комитета министров по законодательным вопросам

Мири Регев — министр транспорта и безопасности дорожного движения, председатель комитета по символам и церемониям

Нир Баркат — министр экономики и промышленности

Шломо Караи — министр связи

Хаим Кац — министр туризма

Мики Зоар — министр культуры и спорта

Идит Сильман — министр охраны окружающей среды

Ави Дихтер — министр сельского хозяйства, член политического кабинета безопасности

Офир Акунис — министр инноваций, науки и технологий

Амихай Шикли — министр по делам диаспоры и социального равенства

Галит Дисталь — министр в канцелярии премьер-министр

Исраэль Кац — министр энергетики в ротации с Эли Коэном

Рон Дермер — министр по стратегическим вопросам, член политического кабинета безопасности

ШАС

Арье Дери — заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, министр здравоохранения, член политического кабинета безопасности, член министерского комитета по законодательным вопросам

Яаков Мэрги — министр социального обеспечения и социального обеспечения в первой половине срока, в ротации с Йоавом Бен-Цуром

Йоав Бен-Цур — министр Министерства социальных дел в первой половине срока, в ротации с Яаковом Мэрги

Михаэли Малкиали — министр религиозных служб, член министерского комитета по законодательным вопросам

Хаим Битон — министр в Министерстве образования

Моше Арбель — заместитель министра внутренних дел, заместитель министра здравоохранения

Моше Абутбуль — заместитель министра сельского хозяйства

Ноам

Ави Маоз — заместитель министра в канцелярии премьер-министра

Религиозный сионизм

Бецалель Смотрич — министр финансов, министр обороны, член политического кабинета безопасности, член министерского комитета по законодательным вопросам

Офир Софер — министр иммиграции и абсорбции

Орит Струк — министр национальных миссий

Михаль Вальдигер — заместитель министра финансов

Яадут а-Тора

Ицхак Гольдкнопф — министр строительства и жилищного строительства, министр в канцелярии премьер-министра, член министерского комитета по законодательным вопросам

Меир Поруш — министр по делам и традициям Иерусалима

Оцма Иегудит

Итамар Бен-Гвир — министр национальной безопасности, член кабинета политической безопасности, председатель комитета министров по законодательным вопросам

Ицхак Вассерлауф — министр развития Негева, Галилеи и районов и национальной устойчивости

Амихай Элиягу — министр по делам наследия

Альмог Коэн — заместитель министра в канцелярии премьер-министра

Сегодня Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.

Кроме этого, Нетаниягу представляет пленуму Кнессета свою повестку дня.

Нетаниягу отреагировал на разговоры о «конце государства». Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал членов оппозиции сегодня в Кнессете.

Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.