Новое правительство Нетаниягу: полный состав

Биньямин Нетаниягу возглавит уже шестое по счету правительство.
Уже обнародован состав нового правительства. Об этом сообщает в Telegram Израильские трудовыебудни.
Список депутатов, вошедших в правительство:
- Биньямин Нетаниягу- премьер-министр и председатель кабинета по вопросам политики и безопасности
- Амир Охана — спикер Кнессета
- Эли Коэн — министр иностранных в ротации с Исраэлем Кацем
- Йоав Галант — министр обороны, член политического кабинета безопасности
- Ярив Левин — заместитель премьер-министра, министр юстиции, министр разведки, председатель Комитета министров по законодательным вопросам, член Кабинета политической безопасности
- Йоав Киш — министр образования, министр регионального сотрудничества, министр по связям между правительством и Кнессетом, член Комитета министров по законодательным вопросам
- Мири Регев — министр транспорта и безопасности дорожного движения, председатель комитета по символам и церемониям
- Нир Баркат — министр экономики и промышленности
- Шломо Караи — министр связи
- Хаим Кац — министр туризма
- Мики Зоар — министр культуры и спорта
- Идит Сильман — министр охраны окружающей среды
- Ави Дихтер — министр сельского хозяйства, член политического кабинета безопасности
- Офир Акунис — министр инноваций, науки и технологий
- Амихай Шикли — министр по делам диаспоры и социального равенства
- Галит Дисталь — министр в канцелярии премьер-министр
- Исраэль Кац — министр энергетики в ротации с Эли Коэном
- Рон Дермер — министр по стратегическим вопросам, член политического кабинета безопасности
ШАС
- Арье Дери — заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, министр здравоохранения, член политического кабинета безопасности, член министерского комитета по законодательным вопросам
- Яаков Мэрги — министр социального обеспечения и социального обеспечения в первой половине срока, в ротации с Йоавом Бен-Цуром
- Йоав Бен-Цур — министр Министерства социальных дел в первой половине срока, в ротации с Яаковом Мэрги
- Михаэли Малкиали — министр религиозных служб, член министерского комитета по законодательным вопросам
- Хаим Битон — министр в Министерстве образования
- Моше Арбель — заместитель министра внутренних дел, заместитель министра здравоохранения
- Моше Абутбуль — заместитель министра сельского хозяйства
Ноам
- Ави Маоз — заместитель министра в канцелярии премьер-министра
Религиозный сионизм
- Бецалель Смотрич — министр финансов, министр обороны, член политического кабинета безопасности, член министерского комитета по законодательным вопросам
- Офир Софер — министр иммиграции и абсорбции
- Орит Струк — министр национальных миссий
- Михаль Вальдигер — заместитель министра финансов
Яадут а-Тора
- Ицхак Гольдкнопф — министр строительства и жилищного строительства, министр в канцелярии премьер-министра, член министерского комитета по законодательным вопросам
- Меир Поруш — министр по делам и традициям Иерусалима
Оцма Иегудит
- Итамар Бен-Гвир — министр национальной безопасности, член кабинета политической безопасности, председатель комитета министров по законодательным вопросам
- Ицхак Вассерлауф — министр развития Негева, Галилеи и районов и национальной устойчивости
- Амихай Элиягу — министр по делам наследия
- Альмог Коэн — заместитель министра в канцелярии премьер-министра
Сегодня Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.
Кроме этого, Нетаниягу представляет пленуму Кнессета свою повестку дня.
Нетаниягу отреагировал на разговоры о «конце государства». Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал членов оппозиции сегодня в Кнессете.
Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.
Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.
Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.
Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.
Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.