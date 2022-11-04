Стало известно, кто претендует на пост спикера Кнессета

После оглашения предварительных результатов выборов стала появляться информация от претендентов на тот или другой пост.

Депутат Кнессета и бывший посол Израиля в ООН Дани Данон заявил Биньямину Нетаниягу, что не намерен отказываться от борьбы за пост спикера Кнессета 25-го созыва.

Об этом сообщает 7kanal.

Окружение Данона сообщает, что он серьезен и полон решимости в этом вопросе: «Если он не добьётся этого поста, может стать источником серьезных проблем для формирующейся коалиции».

После публикации предварительных результатов выборов, Данон официально и твердо сообщил о планах баллотироваться на пост спикера Кнессета: «Кнессет является сувереном. Граждане Израиля избрали новый Кнессет. Теперь нудно немедленно заменить нынешнего спикера Кнессета Мики Леви, чтобы вернуть контроль над работой Кнессета правящей партии «Ликуд».

«После года, в течение которого статус Кнессета был [буквально] растоптан правительством Лапида, я намерен баллотироваться на пост спикера Кнессета и вернуть Кнессет на его законное место», — не менее твердо добавил Данон.

Отметим, что кандидатами, которые, как ожидается, присоединятся к «гонке» за этот пост, являются Ярив Левин, Офир Акунис, Давид Амсалем и Гила Гамлиэль.

Ранее Курсор писал, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.