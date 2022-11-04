Кто получит портфели в правительстве Нетаниягу

Нетаниягу приказал провести коалиционные переговоры менее чем за две недели, но задача будет непростой. Кроме требований партнерства есть несколько претендентов от Ликуда на каждую руководящую должность.
Об этом сообщает Maariv.
В «Ликуде»действует известное из прошлого правило Нетаниягу: сначала он разбирается с партнерами, а потом решает остальные вопросы. По оценкам партии, в ее распоряжении останется МИД, который может быть отдан Левину.
Что касается портфеля министерства финансов, то наиболее видными кандидатами являются Эли Коэн, который был избран на высокое место на праймериз, и Нир Баркат, который ранее уже представил экономический план и был представлен Нетаниягу в качестве своего кандидата на должность — но в итоге не был назначен министром в предыдущем правительстве Нетаниягу.
Что касается безопасности, то называют имена Йоава Галанта и Ави Дихтера. Сам Нетаниягу может настоять на кандидатуре Рона Дермера, которрый является ключевой фигурой и доверенным лицом. Некоторые также упоминают бывшего главу Моссада Йоси Коэн, Амихая Шикли, Йоава Киша, Амира Охану и Офира Акуниса.
Женщин ожидается явное меньшинство в формируемой коалиции. Предполагается, что Мири Регев получит транспортный портфель или социальный портфель.
Депутат Кнессета Мики Зохар, который ранее был председателем баскетбольной команды, вероятно, получит спортивный портфель. Дани Данон, занимающий 15-е место в списке «Ликуда», может получить должность спикера Кнессета.
Переговоры между Ликудом и «Религиозным сионизмом» будут проходить отдельно: переговоры с председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем, переговоры с председателем Оцма Иегудит Итамаром Бен-Гавиром и еще переговоры с Ави Маозом. Однако Маоз не будет назначен министром, Смотрич хочет получить портфель безопасности, Бен-Гвир, скорее всего, возглавит министерство внутренних дел.
Также одним из влиятельных игроков считают председателя ШАС Арье Дери. Он также, вероятно, захочет вернуться в министерство внутренних дел, но ему могут предложить министерство финансов.
Ранее Курсор сообщил, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата.
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