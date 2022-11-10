Стало известно, кто взял на себя ответственность за обстрел депутатов, посетивших могилу Иосефа

Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа, которые охраняли членов Кнессета, посетивших гробницу Иосифа в Шхеме.

Палестинская арабская террористическая организация «Логово льва» взяла на себя ответственность за открытие огня по солдатам ЦАХАЛа, которые обеспечивали визит восьми членов Кнессета к гробнице Иосифа в Шхеме рано утром в среду.

В заявлении группировки говорится, что операция проводилась в «координации безопасности» с «Балата Батальон» и группой «Фарук» и что она «вынудила противника подготовиться крупными силами ввиду угрозы».

В заявлении также говорится, что «Израиль хотел продемонстрировать силу, посетив могилу Иосифа, но на практике члены Кнессета и военное сопровождение входили и выходили под палестинским огнем».

Мехди Хашаш, террорист из «Логова льва», был убит в ходе инцидента в среду утром, когда солдаты ЦАХАЛа открыли по нему огонь, когда он намеревался бросить в них взрывное устройство.

В последние недели ЦАХАЛ интенсивно боролся с террористической инфраструктурой «Логова льва» в Шхеме, попутно ликвидировав ряд высокопоставленных членов группировки.

Напомним, что террористическая группа «Логово льва» несет ответственность за совершение обстрела, в результате которого был убит солдат ЦАХАЛа штаб-сержант Идо Барух, а также за попытку совершения теракта в Тель-Авиве (атака была предотвращена полицией Израиля) и установкой взрывного устройства на заправочной станции Кедумим.

Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии.