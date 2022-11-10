Посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии

Найдс прокомментировал возможность того, что следующее правительство попытается аннексировать территории Иудеи и Самарии.

Американский посол в Израиле Том Нейдс в интервью выступил с предупреждением относительно возможности того, что следующее правительство попытается аннексировать территории Иудеи и Самарии.

Найдес сказал в интервью, что администрация будет бороться с любой попыткой сделать такой шаг, и дал понять, что Соединенные Штаты и большинство арабских стран выступают против аннексии.

Что касается Бен-Гвира и того, что он может получить должность министра, Нейдс ответил, что только когда будет сформировано правительство, будет принято решение относительно дискурса по этому вопросу.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде заявили, что быстро сформируют правительство.

Кроме того, Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.