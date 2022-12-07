Стало известно, на сколько в Израиле подорожала потребительская корзина

По сравнению с ноябрем 2021 года, в Израиле на 5 процентов подорожал базовый продуктовый набор. Сейчас стоимость корзины в среднем составляет 971 шекель.

Об этом говорят данные, представленные министерством экономики и промышленности Израиля и Центрального статистического бюро.

По сравнению с октябрем, стоимость продуктовой корзины для израильтян поднялась на 0,4 процента. Дороже всего набор продуктов обходится в торговой сети «Супер Йуда» — 1171 шекель, а дешевле всего в «Рами Леви» — 863 шекеля.

Согласно данным, в последнее время в стране подорожали «сухие продукты», хлеб, а также предметы гигиены и бытовая химия. А вот стоимость овощей, фруктов и мясных продуктов снизилась на 1-4 процента.

Отмечается, что в базовую продуктовую корзину включены 68 товаров ежедневного спроса: молоко и молочные продукты, хлеб, мясо и рыба, сухие продукты, фрукты и овощи, предметы гигиены и бытовая химия. Эти товары составляют значительную долю расходов израильских домохозяйств.

«Курсор» писал ранее, что сеть израильских супермаркетов «Йохананов» заявила во вторник, 6 декабря, что снимает с полок продукты «Осем-Нестле», который является крупным производителем макарон в стране.

Еще мы писали, что во вторник, 6 декабря, в сети «Шуферсаль» подтвердили частичное повышение цен на продукты Тнува.