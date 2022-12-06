«Шуферсаль» одобрил повышение цен на товары «Тнувы»

«Чтобы не навредить покупателям сети, запрос «Тнувы» о повышении цены был тщательно рассмотрен», — сообщили в сети «Шуферсаль».

Во вторник в сети «Шуферсаль» подтвердили частичное повышение цен на продукты Тнува.

В «Шуферсале» одобрили часть требований «Тнува», которая хотела, чтобы часть ее продукции была возвращена на прилавки сети.

В начале этого месяца «Шуферсаль» вывесил в своих филиалах объявления о том, что из-за несогласия сети с повышением цен может возникнуть дефицит следующих продуктов «Тнува»: сыры Наполеон, Гильбоа, Эмек и Гуш Халаб, Йогурт «Йопла», молочные деликатесы, Белый повар, Пирей, Йоло и многое другое.

«В связи с отсутствием ассортимента молочных продуктов и заменителей в филиалах «Шуферсаль» и для того, чтобы не навредить покупателям сети, запрос «Тнувы» о повышении цены был тщательно рассмотрен», — сообщили в компании.

При этом в компании уточнили: «Запрос был одобрен только частично для продуктов, для которых нет заменителей в других брендах».

Две недели назад «Тнува» объявила своим партнерам на розничном и институциональном рынках об обновлении прайс-листа на молочные продуктов и продукты-заменители молока со средней ставкой около 4,7%.

Ранее Курсор писал, что Шуферсаль призывает израильтян покупать заменители продукции Тнува.

Напомним, что в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открыла первый автоматический супермаркет.