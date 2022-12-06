Одна из израильских сетей супермаркетов убирает с полок продукты Осем-Нестле

В торговой сети отметили, что с некоторых пор «Осем» пытаются фактически поднять цены.

Сеть израильских супермаркетов «Йохананов» заявила во вторник, 6 декабря, что снимает с полок продукты «Осем-Нестле», который является крупным производителем макарон в стране.

Покупателей начали предупреждать с помощью табличек, что в скоре в магазинах будет дефицит данной продукции. А все потому, что «Осем» отметила акции и скидки, которые предоставлялись супермаркетами. Это значит, что сеть не может больше делать покупателям выгодные предложения.

Представители «Йохананов» отметили, что по сути, это является «ползучим подорожанием» — когда официально цены в прайс-листе поставщика не меняются, но покупатели платят больше.

В торговой сети сообщили, что с некоторых пор в «Осем» ужесточили свою позицию и пытаются фактически поднять цены, не называя это подорожанием напрямую.

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«Курсор» писал ранее, что молочный гигант Tara рассылает сетям супермаркетов уведомление о повышении цен на молочные продукты.

Еще мы писали, что в «Шуферсале» одобрили часть требований «Тнува», которая хотела, чтобы часть ее продукции была возвращена на прилавки сети.

Напомним, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» с 1 ноября повысила цены на бумажные изделия. Подорожание коснулось туалетной бумаги, кухонных бумажных полотенец, салфеток и ряда других товаров.