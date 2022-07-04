Названы законопроекты, включенные в повестку дня заседания Кнессета

Стало известно о том, что законопроект о финансировании метро Тель-Авива и закон, позволяющий Израилю присоединится к Программе безвизового режима США, не внесены в повестку дня.

Законопроект, предусматривающий финансирование и механизм надзора за системой метро Тель-Авива, и закон, который может помочь Израилю присоединиться к Программе безвизового режима США, переносятся на неопределенный срок.

Ни один из этих законопроектов не включен в повестку дня пленума, и оба остаются в тупике, подтвердили СМИ источники, близкие к коалиции и оппозиционным переговорщикам.

Однако ожидается, что законопроект, позволяющий осуществлять GPS-мониторинг за домашними насильниками, находящимися под запретительным судебным приказом, пройдет первое чтение сегодня днем.

Единственный другой законопроект в повестке дня — предложение об обязательной видеодокументации всех случаев применения полицией водометов для разгона толпы — также, как ожидается, пройдет первое чтение.

Эти законопроекты были оставлены после проведенной в четверг блиц-акции по очистке Кнессета перед разгоном, который станет официальным после сессии в понедельник. Изначально законодатели коалиции также надеялись внести законопроекты о метро и о визовых ограничениях.

Хотя пленум уходит на перерыв, принятие законопроектов в первом чтении заморозит законодательный процесс, а не обнулит его, что позволит повторно внести законопроект в следующий Кнессет без потери места в очереди. Это может сэкономить месяцы или даже годы законодательных усилий.

Согласно правилам, опубликованным сегодня комитетом по палате Кнессета, если правительство или 25 депутатов хотят созвать пленум, они могут это сделать. Но на голосование будет вынесено только законодательство, одобренное Комитетом по соглашениям, в котором будут работать председатель коалиции Боаз Топоровский и еще не названый оппозиционный депутат.