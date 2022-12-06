Стало известно о новом требовании ШАС на коалиционных переговорах

ШАС предъявил еще одно требование Ликуду и Нетаниягу, который спешит сформировать правительство до окончания мандата.

Глава партии ШАС Арье Дери потребовал передать ему контроль над молодежными движениями, общественными центрами и программой культурных мероприятий в школах.

Об этом сообщают Detaly.

Сейчас этими ведомствами занимается министерства образования, но Дери намерен их отнести к министерству внутренних дел, которе достанется ШАС. Благодаря такому перераспределению, он получит контроль над одним из основных направлений работы министерства просвещения — внешкольным образованием. К этой категории относятся внеклассные занятия, собрания для учеников в общественных центрах, а также финансирование молодежных направлений, включая скаутов и движение «Ха-Шомер ха-цаир». Кроме того, в этой же статье находятся субсидирование школьных спектаклей и других культурных мероприятий в школах.

Управление неформального образования отвечает еще за программы по альтернативной службе. Но пока неизвестно, претендует ли Дери на эти сферы.

В 2020 году был похожий инцидент, когда Нетаниягу решил передать неформальное образование министерству высшего образования, созданному специально для Зеэва Элькина. Хотя после смены правительства такое министерство исчезло, и все вернулось в министерство просвещения.

Ранее Курсор писал, что «Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку»: Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд.

Также мы сообщили, что министр юстиции объяснил, почему президент должен отклонить просьбу Нетаниягу о продлении мандата.