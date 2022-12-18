Стало известно о новых угрозах жизни Итамара Бен-Гвира

Террористическая организация «Гов Ариот» опубликовала новые угрозы жизни председателя «Оцма Иегудит» и назначенного министра национальной безопасности, депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

В сообщении, опубликованном организацией, говорится: «Бен-Гвир и его банда преступников решили атаковать нашу мечеть, начиная с завтрашнего дня, в течение 8 дней, поэтому мы превратим их в дни сопротивления и огня против оккупантов и их поселенцев. Мы призываем наших людей прийти завтра в мечеть Аль-Акса».

В субботу угрозы со стороны палестинцев причинить вред члену Кнессета Итамару Бен-Гвиру резко возросли, особенно в районе его проживания — Кирьят-Арба. В результате вокруг его резиденции была усилена охрана, а полицейские машины патрулировали его дом.

В прошлом ШАБАК поймала отряд ХАМАСа, который планировал убить Бен-Гвира, и вела наблюдение за его распорядком дня, маршрутом, по которому он ходит, и т.д.

Бен-Гвир сказал: «Угрозы моей жизни никогда не останавливали меня и не помешают мне делать то, во что я верю, на благо народа Израиля и Государства Израиль. Те, кто угрожает, должны быть пойманы и заключены в тюрьму на долгие годы. Пришло время для суверенитета, управления и полной безопасности для всех граждан Израиля».