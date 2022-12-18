В Кнессет на имя Яира Лапида пришла подозрительная посылка

На почте Кнессета была обнаружена подозрительная посылка, которая была адресована премьер-министру Яиру Лапиду.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Посылка содержала розовое вино, буклет с фотографиями самого Яира Лапида, нож с деревянной ручкой и два конверта с деньгами: в одном 777 евро, в другом 1154 евро.
Полиция Иерусалима начала расследование происшествия. В настоящее время пока нет сведений о личности или намерениях отправителя, поэтому собираются факты и выясняются обстоятельства получения послания. Сейчас важно выяснить, кто отправил посылку и почему.
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Наш сайт уже сообщал, что Лапид заявил, что депутаты с конфликтом интересов не должны иметь права голоса. Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выступил в начале своего партийного собрания и сделал ряд заявлений по актуальным вопросам.
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