В Кнессет на имя Яира Лапида пришла подозрительная посылка

Полиция Иерусалима ведет расследование обстоятельств получения странной посылки, которая пришло на почту Кнессета на имя Лапида.

На почте Кнессета была обнаружена подозрительная посылка, которая была адресована премьер-министру Яиру Лапиду.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Посылка содержала розовое вино, буклет с фотографиями самого Яира Лапида, нож с деревянной ручкой и два конверта с деньгами: в одном 777 евро, в другом 1154 евро.

Полиция Иерусалима начала расследование происшествия. В настоящее время пока нет сведений о личности или намерениях отправителя, поэтому собираются факты и выясняются обстоятельства получения послания. Сейчас важно выяснить, кто отправил посылку и почему.

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