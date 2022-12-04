Консула Израиля в Китае принудительно отправили в изолятор

«Пытаюсь оправиться от того, что случилось со мной на этой неделе», — написал Шапиро.

Генерального консула Израиля в Шанхае Эдди Шапиро против его воли доставили в больницу, предназначенную для пациентов с коронавирусом. Он содержался там в течение 10 дней после заражения COVID-19.

«Пытаюсь оправиться от того, что случилось со мной на этой неделе», — написал Шапиро в посте на Facebook, который он опубликовал после отрицательного результата теста на вирус и выписки из больницы.

«Проблема в том, что ковид застал меня в самом неправильном месте на земле — в Китае. Ничему они не научились и выступают за полное отделение контактировавших с носителями. Сами больные госпитализируются в специально отведенные учреждения. Ничто не могло спасти меня от помещения в такую ​​больницу на 10 дней. Ничто не подготовит вас к такому опыту — даже близкое занятие этой темой более двух лет», — написал он.

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