Стало известно о реакции Израиля на массовый призыв россией резервистов и ядерные угрозы

Высокопоставленный чиновник говорит, что военная мобилизация «усугубляет войну, которой не должно было быть», и выражает обеспокоенность по поводу евреев в россии

В среду высокопоставленный израильский чиновник осудил решение президента рф* путина мобилизовать сотни тысяч резервистов для войны в Украине.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Israel condemns Russia’s massive call-up of reservists, nuclear threats https://t.co/xzEhqtIY4N — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 21, 2022

«Мы очень четко осудили такие инциденты, как Буча, — сказал чиновник, имея в виду пригород Киева, где российские солдаты казнили украинских мирных жителей. — Осуждаем и этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления войны, которая не должна была произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия».

Российский лидер в семиминутном телеобращении к нации, которое транслировалось в среду утром, также предупредил Запад, что он будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для защиты территории рф, что, казалось, было завуалированной отсылкой к ядерному потенциалу рф.

Ранее путин предупредил Запад, чтобы он не подпирал россию стеной, и упрекнул страны НАТО в поставках оружия для помощи Украине.

Первая мобилизация резервов в россии со времен Второй мировой войны происходит на фоне недавних боевых потерь сил кремля в Украине.

Израиль стремился избегать слишком тесного сотрудничества с какой-либо из сторон с момента начала конфликта 24 февраля. Это одна из немногих стран, которая поддерживает относительно теплые отношения как с Украиной, собратом по западной демократии, так и с рф, которая контролирует воздушное пространство над Сирией, в которой Израиль действует против иранских прокси.

Но в качестве министра иностранных дел Лапид занял более жесткую позицию по отношению к рф, чем тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет, осудив россию в первый день вторжения. Будучи премьер-министром, Беннет избегал прямого осуждения рф или путина и отклонял просьбы Украины об оказании военной помощи.

Позиция Израиля заметно не изменилась с тех пор, как Лапид вступил в должность в июне, но отношения между Израилем и россией испортились летом после серии инцидентов, спровоцировавших напряженность.

Высокопоставленный израильский чиновник добавил вчера, что он «в целом беспокоится о евреях в россии» и что Лапид в понедельник попросил генерального директора авиакомпании «Эль-Аль» обеспечить продолжение полетов из россии в Израиль, что позволит евреям уехать.

Указом путина о мобилизации предусмотрено, что количество призванных на действительную военную службу будет определять Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил в телеинтервью, что первоначально будет мобилизовано 300 тысяч резервистов, имеющих соответствующий боевой и служебный опыт.

Ранее «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!